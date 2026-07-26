Un hombre grave tras ser rescatado de una playa de La Oliva (Fuerteventura) con síntomas de ahogamiento

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 45 años, se encuentra grave tras ser rescatado de la playa de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura), con síntomas de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 16.10 horas, cuando personas que se encontraban en la playa han rescatado al hombre y, con la colaboración del servicio de salvamento en playas, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha asistido y estabilizado al afectado para trasladarlo con pronóstico grave, en ambulancia, al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local, que intervinieron en el dispositivo.