Un hombre herido de carácter moderado tras la colisión de dos turismos en la LZ-2, en San Bartolomé (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión de dos turismos y el vuelco de uno de ellos en la carretera LZ-2, a su paso por San Bartolomé (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 06.56 horas y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla de Lanzarote que aseguraron los vehículos implicados en el accidente y liberaron del interior del habitáculo al ocupante del vehículo que había volcado.

Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que uno de los afectados presentaba lesiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Finalmente se personaron en el lugar agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.