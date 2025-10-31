Un hombre herido de carácter moderado al sufrir una caída en un solar de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en un solar en Adeje, en la isla de Tenerife, y clavarse un hierro que se encontraba fijado al suelo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a última hora de la tarde de este jueves en las inmediaciones de la plaza Valenzuela, en el municipio de Adeje, lugar hasta el que se trasladaron bomberos del Consorcio de Tenerife, que liberaron al afectado.

Posteriormente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al herido que presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesión en miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Unviersitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes correspondientes.