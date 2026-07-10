Un hombre herido grave al colisionar su turismo contra un árbol en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 28 años, ha resultado herido de carácter grave al colisionar su vehículo contra un árbol en Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.07 horas en la calle Salvador Allende del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote, que liberaron al hombre, ya que había quedado atrapado en el interior del habitáculo. Asimismo agentes de la Policía Local realizaron el atestado correspondiente.