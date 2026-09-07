Un hombre herido grave tras ser atropellado por una guagua en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 56 años, ha resultado herido de carácter grave tras ser atropellado por una guagua en la avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 23.19 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que, una vez en la zona, valoró y asistió al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentaba traumatismo en extremidad inferior de carácter grave.

Seguidamente, tras ser inmovilizado y estabilizado en el recurso sanitario, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes Policía Local, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.