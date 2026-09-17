Un hombre herido de gravedad tras sufrir un atropello en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello en la carretera de San Bartolomé a su paso por el municipio de Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.53 horas de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que valoró y asistió al hombre, quien una vez estabilizado, fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.