Un hombre herido de gravedad tras sufrir un atropello por una guagua en Tías (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido de carácter grave tras ser atropellado por una guagua en Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes, en la Avenida Las Playas del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.