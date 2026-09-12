Un hombre herido moderado tras colisionar una motocicleta y un turismo en Santiago del Teide (Tenerife)

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión entre en una motocicleta y un turismo en Santiago del Teide, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este viernes en la Avenida Marítima Puerto de Santiago del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Además en el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de las diligencias correspondientes.