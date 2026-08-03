Un hombre herido moderado al colisionar un turismo y un camión en la LZ-34, a su paso por San Bartolomé (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 61 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar un turismo y un camión en la carretera LZ-34, a su paso por el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 08.47 horas y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente.