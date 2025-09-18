Un hombre herido moderado al sufrir una agresión con arma blanca en La Herradura, en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la rotonda de acceso a La Herradura, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.12 horas de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba heridas por arma blanca y traumatismo facial de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Insular Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que han realizado las diligencias correspondientes.