Un hombre herido moderado al sufrir una caída con su quad en la carretera de La Vegueta, en Tinajo (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 44 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída con su quad cuando circulaba por la carretera de La Vegueta, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 13.17 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.