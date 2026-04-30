El Hospital La Candelaria (Tenerife) aplica una técnica novedosa de crioablación en doce pacientes con cáncer de mama

Técnica de crioablación en el Hospital de La Candelaria (Tenerife) - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha incorporado en el último año la crioablación como alternativa terapéutica en el tratamiento del cáncer de mama. La técnica se ha realizado hasta ahora en doce pacientes, con una media de edad de setenta años, todas ellas sin necesidad de ingreso hospitalario.

Se trata de una intervención mínimamente invasiva indicada para personas que no pueden ser sometidas a cirugía por su edad avanzada o por la presencia de otras patologías que suponen un riesgo anestésico.

La crioablación consiste en la introducción de una aguja en el tumor para su congelación controlada, lo que permite la destrucción de las células cancerígenas de forma localizada, según concreta el Hospital en una nota.

El procedimiento tiene una duración aproximada de 30 minutos y se lleva a cabo en tres ciclos de congelación y descongelación de diez minutos cada uno. Su principal ventaja es que el choque térmico destruye las células cancerígenas de forma localizada, sin generar inflamación ni efectos secundarios.

De este modo, configurará "una alternativa segura y bien tolerada" por personas vulnerables.

SEGUIMIENTO CLÍNICO

La indicación del tratamiento se valora de forma individualizada por un comité multidisciplinar formado por especialistas en Oncología, Ginecología, Radiología y otras áreas implicadas, que también realiza el seguimiento clínico de cada caso.

Además del cáncer de mama, el complejo hospitalario también empleó la crioablación en dieciséis ocasiones para tratar otros tumores, como los renales y algunos tumores óseos, como los osteomas.

La incorporación de la crioablación supone, asimismo, un avance en la atención oncológica del centro, que atiende anualmente a más de quinientas mujeres con cáncer de mama, al ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes que no eran candidatas a cirugía y contribuir a mejorar su calidad de vida.