El Hospital de La Candelaria (Tenerife) cumple 60 años con un centenar de unidades y 7.500 trabajadores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a altos cargos y trabajadores del Hospital de La Candelaria en la conmemoración del 60 aniversario - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió este miércoles un acto institucional con motivo de la celebración del 60 aniversario del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en el que destacó "la calidad asistencial, docente e investigadora que presta el centro a las 600.000 personas que pertenecen a su área de referencia de las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro".

Fernando Clavijo, que estuvo acompañado por la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, y el gerente del complejo hospitalario, Oscar Díez, destacó el trabajo que se realiza en las 100 unidades especializadas del centro, que cuentan con 7.500 profesionales.

En este sentido, el presidente agradeció a todos los profesionales la "gran labor y vocación" que demuestran en su día a día, tanto en momentos difíciles como la pandemia de COVID-19, como en su apuesta constante por la innovación, la docencia y la investigación.

"Y aunque los cambios se suceden muy rápido y tenemos que afrontar cada día nuevos retos, el objetivo de este Gobierno sigue siendo el mismo: consolidar una sanidad más eficiente y sostenible, colocando al paciente en el centro del sistema y poniendo a su disposición todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos, que permitan mejorar el diagnóstico, los tratamientos y la accesibilidad al sistema de salud, independientemente del lugar de residencia", añadió.

Por su parte, la consejera Esther Monzón subrayó la transformación que ha experimentado el centro en estos años, con importantes inversiones en infraestructura y equipamiento, pero principalmente de la mano de sus profesionales.

Ese bagaje permitirá "seguir avanzando, como lo hemos hecho hasta ahora y progresar hacia la excelencia en la humanización la atención sanitaria", destacó.

El gerente del hospital, Óscar Díez, resaltó la evolución que ha vivido el centro en los últimos años, con la renovación de los laboratorios, la puesta en marcha de un nuevo edificio para el servicio de Urgencias y la incorporación a la cartera asistencial de la Unidad de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva, entre otros avances.

Igualmente, agradeció a todos los profesionales su implicación en la asistencia, la investigación y la docencia, que ha sido reconocida con premios internacionales como el galardón UNIVANTS of Healthcare Excellence.

UN CAMINO QUE SE INICIA EN 1966

El primer edificio del centro hospitalario abrió sus puertas el 1 de abril de 1966, con una dotación de 237 camas, un presupuesto de construcción de más de 106 millones de pesetas y el objetivo de poner en marcha los servicios de Tocología, Cirugía, Otorrinolaringología, Oftalmología, Aparato Digestivo, Neumología, Cardiología, Pediatría, Radiología y Análisis Clínico, entre otros.

El centro sanitario ha duplicado su plantilla y ha incrementado su infraestructura en los últimos 20 años, con la apertura del Edificio Asistencial Polivalente, en 2023, y el nuevo edificio de Urgencias, inaugurado en noviembre del pasado año, alcanzando los 167.500 metros cuadrados y cerca de 1.000 camas sanitarias en los seis edificios del complejo hospitalario, recoge una nota del Gobierno canario.

El hospital desarrolla iniciativas de referencia en el archipiélago, como es el programa de trasplante hepático, que se puso en marcha en 1996 y que constituye el acto quirúrgico más complejo que se realiza en las islas.

Para conmemorar este aniversario, el hospital ha instalado un mural, que está ubicado en el túnel que une el edificio de Traumatología y el edificio central, donde se recogen algunos de los hitos más importantes de la historia del centro sanitario.

Otra iniciativa conmemorativa del aniversario es la edición de un libro, en formato digital, sobre la trayectoria del centro, que recoge los hitos más destacados en el ámbito asistencial, docente e investigador, así como vivencias y anécdotas de profesionales y personas relevantes relacionadas con la vida del hospital en estas seis décadas.