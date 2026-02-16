El Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife atiende a 250 personas el primer fin de semana, el 46% por alcohol

Hospital del Carnaval - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer fin de semana del Carnaval de Santa Cruz 2026 se ha saldado con 250 asistencias en el dispositivo de seguridad y emergencias del Hospital del Carnaval.

De esa cifra total, el 46 por ciento de los casos fue consecuencia del consumo excesivo de alcohol, recoge una nota del Ayuntamiento.

Respecto a la distribución por edades 200 son adultos y 50 menores de edad, y por género, 139 hombres y 111 mujeres.

Por sintomatologías, la más numerosa tras las intoxicaciones etílicas fueron las víctimas por traumatismos y caídas, con un total de 63 personas; por enfermedades definidas como comunes y no vinculadas al desarrollo del Carnaval se asistió a 52 individuos; las intoxicaciones por el consumo de sustancias estupefacientes fueron seis y por heridas derivadas de agresiones hubo diez casos.

Además, ha sido necesario trasladar a 36 personas a centros sanitarios u hospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos especializados.

En materia policial, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado un total de 66 actas administrativas: 45 por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes; ocho por incumplimientos de las ordenanzas municipales; cuatro por llevar armas prohibidas; siete por participación en reyertas; una por incumplimiento de horarios de actividades y una por insultos a los agentes.

En el dispositivo preventivo y sanitario también hay un recurso para los más jóvenes gestionado por Cruz Roja Española, que trabaja en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor, y se ha intervenido con 45 menores de edad.

En el Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España, que gestiona la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, se asistió estos días a 78 personas contándose con el apoyo de la agrupación de Protección Civil de Güímar.

Los dos dispositivos del 'Punto Violeta' han realizado un total de 35 asesoramientos informativos; intervenciones por cuatro casos de violencia machistas y dos acompañamientos.

Igualmente, el personal del 'Punto Arcoíris', especializado en asesorar sobre posibles situaciones de LGBTIAfobia, atendió 62 casos de asesoramiento en materia sexual y 19 acciones informativas sobre el propio funcionamiento de este recurso.

Durante todo el fin de semana trabajaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, apoyados por la agrupación de Güímar y el personal sanitario de Cruz Roja Española, todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en el Hospital del Carnaval en la plaza General Gutiérrez Mellado de la capital tinerfeña,