El Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria), único centro público de Canarias incluido en el World's Best Hospital 2026

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido el único centro del Servicio Canario de Salud (SCS) incluido el World's Best Hospital 2026 al ocupar el puesto número 89.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se trata de un ranking que reconoce a los mejores centros médicos de 30 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Suecia, Alemania y Canadá, entre otros.

Para llevar a cabo la evaluación de los centros sanitarios, Newsweek y Statista han desarrollado una metodología basada en cuatro aspectos fundamentales: recomendaciones de profesionales; experiencia del paciente; indicadores de calidad hospitalaria; y medidas PROMs de implementación.

La Dirección Gerencia del Hospital Doctor Negrín tiene como población de referencia a los residentes mayores de catorce años de los municipios del centro-norte de la isla y de la zona norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, es centro de referencia para la Isla de Lanzarote en Neurocirugía, Cirugía Torácica, Hemodinámica, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Angiología y Cirugía Vascular; mientras que, para la provincia de Las Palmas, es centro de referencia en Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear (PET-TAC), Laboratorio de Virología, Cirugía Cardíaca del adulto, Atención Integral al paciente con Hemofilia, Tratamiento endovascular del Ictus hemorrágico, UCYR y UME.

Por su parte, Sanidad ha señalado que en lo que respecta a la comunidad autónoma de Canarias, el Hospital Doctor Negrín es centro de referencia en el trasplante alogénico de médula ósea, trasplante hematopoyético no emparentado, trasplante cardíaco, cirugía de la cardiopatía congénita del adulto, trasplante pulmonar, estimulación cerebral profunda, biología molecular, microscopia electrónica, radioterapia modalidad Cyberknife y Tratamiento de Ultrasonidos de Alta Intensidad (HIFU) para las enfermedades con trastornos del movimiento.

Finalmente, la Consejería ha indicado que un total de 29 servicios del centro hospitalario disponen de acreditación o certificación de calidad, destacando que el Hospital Doctor Negrín es el primer centro de atención especializada que ha recibido el reconocimiento como centro comprometido con la excelencia en cuidados BPSO (Guías de buenas prácticas).