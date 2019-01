El Hospital Materno Infantil de Gran Canaria hace la evaluación ecográfica de la permeabilidad tubárica a 260 pacientes

Publicado 10/01/2019 11:31:33 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Ene.

La Unidad de Diagnóstico Prenatal y Ecografía Ginecológica Específica del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, que tiene al frente a la ginecóloga Margarita Medina, ha realizado la evaluación mediante una prueba ecográfica tridimensional de la permeabilidad tubárica (trompas de Falopio) a 260 pacientes desde que se impulsara esta exposición.

Medina ha explicado que esta prueba se realiza para conocer el estado ginecológico de la paciente antes de someterse a una técnica de reproducción asistida, sustituyendo así a la técnica radiológica que era la empleada hasta el momento y que era la histerosalpingografía, que consiste en introducir un medio de contraste yodado para después realizar varias radiografías que demuestran si el contraste pasa o no a través de la trompa, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Medina aseguró que, desde junio de 2017, esta exploración se realiza en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias "mediante una ecografía tridimensional, con el beneficio de que no se irradia a la paciente, no se utiliza contraste yodado, no duele y es una prueba más rápida y eficiente".

Agregó que la prueba consiste en la utilización de un gel que permite ver, en tiempo real, su trayectoria desde el cuello del útero hacia las trompas, de tal forma que sus ventajas se centran en "su sencillez, la reducción de las molestias, la valoración del útero, trompas y ovarios en la misma exploración, el evitar la irradiación y la posibilidad de utilizarlo en pacientes alérgicas a contrastes con total seguridad".