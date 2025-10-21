El Hotel Botánico bate récord de participación en 'Wedding Glam' y consolida su liderazgo en el sector nupcial

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 21 (EUROPA PRESS)

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha celebrado una nueva edición de 'Wedding Glam' consolidándose como el referente del sector nupcial en Canarias al reunir a 112 parejas inscritas, la mayor cifra de participación desde la creación del evento.

Durante toda la jornada, el emblemático establecimiento del Puerto de la Cruz ofreció a las parejas una experiencia única que combinó elegancia, inspiración y profesionalidad, con degustaciones gastronómicas, desfiles de moda, música en vivo y encuentros personalizados con los principales proveedores del sector: papelería, floristas, fotógrafos, animación y especialistas en decoración, entre otros.

Uno de los momentos más especiales fue la ceremonia demostrativa, una recreación simbólica de un enlace oficiada por el alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, quien aportó un toque de autenticidad y cercanía a esta experiencia nupcial en los jardines del hotel, rodeados de naturaleza y sofisticación.

El alcalde destacó "la importancia del Hotel Botánico como embajador de la excelencia del Puerto de la Cruz, eventos como 'Wedding Glam' no solo fortalecen la imagen del municipio como destino de referencia para el turismo de calidad, sino que también consolidan al municipio como un lugar ideal para celebrar bodas, combinando tradición, naturaleza y hospitalidad".

Por su parte, el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, destacó que "Wedding Glam es una muestra del compromiso con la excelencia y con el impulso de Tenerife como un destino de bodas de primer nivel internacional".

Por su parte, Andrea Hernández, 'wedding planner' del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, celebró el "enorme éxito" de esta edición, en la que se ha batido récord histórico de inscripciones.

"Este logro demuestra la confianza de las parejas en nuestra propuesta y consolida a 'Wedding Glam' como una cita ineludible para quienes desean vivir una boda inolvidable en un entorno único. Cada año buscamos innovar y ofrecer una experiencia más inspiradora y cercana, y la respuesta del público ha superado todas las expectativas", destacó en una nota.

El evento, celebrado en el 'Salón Gran Teide', así como en los jardines del hotel, combinó experiencias sensoriales, ambientación floral y propuestas de decoración que evocaron la esencia de una boda de lujo en el corazón del Puerto de la Cruz.

Con este éxito de participación, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden reafirma su posición como líder en la organización de bodas exclusivas en Canarias, ofreciendo a las parejas un servicio de la máxima calidad en un entorno incomparable.