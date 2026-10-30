La huelga de médicos en Canarias registra un seguimiento del 7,4% este viernes

Archivo - Imagen aérea del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la jornada de este viernes en Canarias ha registrado un seguimiento del 7,4 por ciento, según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

De esta forma, la huelga convocada por el personal médico para la jornada de este 30 de octubre ha sido secundada por 287 profesionales, de un total de 3.866 llamados a la convocatoria tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

De los 7.374 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.866, de los que 287 la secundaron, ha remarcado la administración sanitaria regional.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 208 de los 1.463 efectivos afectados, lo que representa el 14,22 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 65 de los 1.874, es decir, del 3,47 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro cinco de los 219 profesionales afectados por la huelga, el 2,28 por ciento, en Fuerteventura la secundaron tres de los 298 afectados, es decir, el 1,01 por ciento.

En La Palma el seguimiento fue del 3,80 por ciento, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 158 afectados, mientras que en las islas de La Gomera y El Hierro no ha habido ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes contaba con 1.342 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables, según ha detallado la misma consejería.