El HUNSC realiza por primera vez un procedimiento para tratar una de las causas del dolor lumbar sin cirugía - HUNSC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad del Dolor del servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ha realizado por primera vez un procedimiento de ablación intraósea del nervio basivertebral, ubicado dentro de cada cuerpo vertebral de la columna y que transmite al cerebro las señales de dolor originadas en los huesos.

La técnica, mínimamente invasiva, está indicada para determinados pacientes con dolor lumbar crónico de origen vertebrogénico, es decir, aquel relacionado con las estructuras óseas de las vértebras y los platillos vertebrales. El procedimiento permite actuar directamente sobre la fuente de la señal dolorosa, sin implantar ningún material y sin modificar la estructura de la vértebra. Además, los pacientes pueden recibir el alta el mismo día de la intervención.

La ablación intraósea del nervio basivertebral se realiza mediante una sonda que se introduce a través de la piel hasta el interior del cuerpo vertebral. Una vez situada, se aplica radiofrecuencia para desactivar de forma duradera las terminaciones nerviosas responsables de transmitir la señal de dolor.

Los dos primeros pacientes tratados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria han sido una mujer de 66 años y un hombre de 49. Ambos fueron intervenidos en los quirófanos de Cirugía sin Ingreso y, según refieren actualmente, presentan una mejoría del dolor superior al 90 por ciento.

INCIDENCIA

Según concreta el Hospital, una de cada cuatro personas adultas en Canarias convive con dolor crónico. En concreto, el 27,1 por ciento de la población canaria padece este tipo de dolor, frente al 25,9 por ciento de media nacional, según el último Barómetro del Dolor Crónico en España. Además, uno de cada seis de estos pacientes presenta dolor vertebrogénico.

Hasta ahora, estos pacientes recibían los mismos tratamientos empleados para otros tipos de dolor lumbar crónico, como fisioterapia, infiltraciones o medicación para el dolor y, en casos seleccionados, cirugía de fusión vertebral. Sin embargo, estos abordajes no siempre consiguen un alivio suficiente del dolor.

El proyecto, liderado por el jefe de sección de la Unidad del Dolor, Javier Arranz, se ha desarrollado durante los últimos seis meses, y los profesionales de la unidad completaron la capacitación específica el pasado mes de julio en Bilbao y Madrid. Asimismo, para la realización de los dos primeros procedimientos, contaron con la asistencia del jefe de la Unidad del Dolor del Hospital La Paz, Javier de Andrés Ares, experto a nivel internacional en la materia.

La Unidad del Dolor del HUNSC lleva cincuenta años al servicio de los pacientes que no obtienen respuesta de tratamientos convencionales y ha sido pionera a nivel nacional en numerosos aspectos, como la implantación de un neuroestimulador para regular la intensidad del dolor.

La incorporación de esta terapia, destaca el Hospital, se enmarcaría en una estrategia consolidada de la unidad, cuya vocación de excelencia se mantiene hoy en la evaluación continua de las técnicas con mayor evidencia clínica, en la formación permanente del equipo asistencial y en la incorporación al catálogo de aquellas opciones terapéuticas que aportan beneficios reales sobre las alternativas ya disponibles, especialmente para pacientes que no han encontrado respuesta en los tratamientos convencionales.