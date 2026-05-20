La IA al servicio de los cuidados centran el 48º Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias

Inauguración del 48 Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria ha acogido este miércoles la inauguración del 48º Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias (AEEN) que estará centrado en poner la inteligencia artificial al servicio de la excelencia de los cuidados humanizados.

Se trata de un simposio que se desarrollará hasta el 22 de mayo como una plataforma crítica para definir el futuro de la profesión y que reunirá a más de un centenar de enfermeros de alta especialización en las ramas de neurología y neurocirugía de toda España, según ha informado la organización.

La directora general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, Antonia María Pérez, resaltó durante la inauguración que el Gobierno de Canarias es "plenamente consciente" del papel estratégico que juega el colectivo de enfermería en el Servicio Canario de Salud (SCS).

Mientras, la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Elena Hernández Costa, agradeció la "gran acogida" que han mostrados los profesionales del área, ya que se contará con la participación de un centenar de asistentes provenientes de todas las autonomías del país, "lo que evidencia la trascendencia del papel de los enfermeros en el ámbito sanitario".

Asimismo, el director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, José J. Blanco, ha indicado que como responsable de la gestión administrativa y sanitaria del centro, "sin duda somos conscientes del rol de la enfermería en el cuidado de los pacientes".

Por su parte, la inauguración contó también con la asistencia de la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas y presidenta del Consejo Canario de Colegios de Enfermería, Rita María Mendoza; la directora de Enfermería del Hospital Insular de Gran Canaria, Virginia León; y el presidente de la AEEN, Pedro Raúl Castellano.

LA ERA DE LA IA Y SU APLICACIÓN EN SALUD

Tras el acto tuvo lugar la conferencia inaugural titulada 'La era de la IA y su aplicación en la salud' de la mano del profesional en transferencia tecnológica, Vikesh Chugani.

Posteriormente, la jornada continuó abordando temas como 'La enfermería básica experimental y la neurociencia. Modelo para la regeneración axonal y tisular mediante la bioingeniería'; 'T-control, de la idea al mercado'; o 'Cuidado e innovación, ¿medio o cambio de paradigma?'.

Por último, en el transcurso del Congreso se desarrollarán talleres prácticos de alta especialización y conferencias magistrales que cubrirán desde la base del pensamiento crítico hasta la aplicación práctica de la tecnología en el campo de la neurología.