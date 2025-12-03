El ICAVI y Gran Canaria acuerdan la construcción de 126 viviendas de alquiler asequible en la isla

El consejero Pablo Rodríguez durante el I Congreso de Vivienda de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado un convenio interadministrativo con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para impulsar la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en cinco promociones ubicadas en los municipios de Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía.

El acuerdo, que ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece una subvención directa y plurianual de 10 millones de euros aportados por el Consorcio insular, que complementa la financiación autonómica y estatal prevista, permitiendo activar una inversión total de 29.269.779,14 euros para estas actuaciones incluidas en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation.

Todas estas acciones se desarrollarán en régimen de alquiler asequible, siendo el plazo máximo de ejecución de 48 meses desde la firma del convenio, tal y como establece el texto publicado, según ha informado el ICAVI en nota de prensa.

Por su parte, el consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha indicado que acuerdos como estos "refuerzan la cooperación entre administraciones para acelerar la construcción de vivienda pública en Gran Canaria", además de permitir sumar recursos con los que "ofrecer soluciones reales y asequibles" a los canarios que lo necesitan.

Asimismo agregó que se sigue "avanzando en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias, al mismo tiempo" que refuerza la "apuesta por los municipios rurales, donde la falta de vivienda también condiciona al desarrollo económico y social", lo que garantiza que estas inversiones "contribuyan a fijar población y generar oportunidades".

Por su parte, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha valorado la colaboración institucional alcanzada con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, apuntando que se ha dado un "paso decisivo para reforzar" el parque público de vivienda en Gran Canaria, así como para "garantizar nuevas promociones de alquiler asequible en municipios donde la demanda es especialmente elevada".

Por otro lado, resaltó que se ha podido "asegurar la financiación necesaria gracias a la cooperación entre administraciones, sumando fondos autonómicos, insulares y europeos" para promover 126 viviendas que la ciudadanía de Gran Canaria "necesita y que ya están en marcha administrativa".

Finalmente el vicepresidente y responsable de Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, expuso que para el gobierno insular "es crucial" impulsar políticas de vivienda "eficaces" para intentar solventar uno de los problemas que "más preocupa" a la ciudadanía de la isla.

"El Gobierno de progreso del Cabildo tiene muy claro que la vivienda está en el eje de nuestra gestión y por eso estamos firmando convenios con diversas administraciones para impulsar la construcción de nueva vivienda pública en la isla", apuntilló para agregar que el que se ha firmado con el Gobierno de Canarias, a través del ICAVI, "es uno de los más importantes", ya que con la financiación de la institución insular "se da un impulso decisivo a la construcción de un centenar de nuevas viviendas públicas en varios municipios grancanarios".

El convenio fija una aportación de 10 millones de euros por parte del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, distribuidos entre 2025 y 2027, mientras que el Instituto Canario de la Vivienda asume la promoción, licitación y ejecución de las obras.

Así del total de la inversión, 14.220.303,14 euros (48,59%) será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; mientras que 5.049.476 euros (17,25%) corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros (34,17%) procede del Consorcio.