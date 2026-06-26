Identificados los presuntos autores de una agresión grupal a un menor en Fuerteventura

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

Los cinco presuntos agresores, también menores de edad, difundieron las imágenes de los hechos en redes

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Puerto del Rosario han identificado a un grupo de cinco menores de edad como presuntos autores de una agresión siendo la víctima otro menor y de la posterior difusión de las imágenes de los hechos a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los familiares de la víctima, que pusieron en conocimiento de los agentes una agresión ocurrida en la vía pública, según informa el cuerpo en una nota.

Como consecuencia de los hechos, el menor sufrió lesiones de carácter leve que precisaron asistencia sanitaria. Las investigaciones permitieron determinar que varios de los presuntos implicados se habían desplazado desde otro municipio hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima.

Posteriormente, y por circunstancias relacionadas con los hechos que motivan la investigación, el menor fue abordado en la vía pública por un grupo de jóvenes. Según las pesquisas realizadas y el material audiovisual analizado por los agentes, la víctima habría sido objeto de una agresión física mientras otros integrantes del grupo participaban activamente en los hechos o contribuían a la situación de intimidación generada.

DIFUSIÓN DE IMÁGENES

Asimismo, uno de los presentes grabó la secuencia con un dispositivo móvil. Las imágenes fueron posteriormente difundidas a través de diferentes grupos de mensajería instantánea, ampliando el alcance de lo sucedido y aumentando el perjuicio sufrido por la víctima. Además de las lesiones físicas, la investigación ha puesto de manifiesto el importante impacto emocional derivado de los hechos.

Según se desprende de las actuaciones, el menor experimentó una situación de temor y ansiedad tras la agresión, circunstancia que afectó a su vida cotidiana y a sus relaciones sociales. Finalizadas las actuaciones policiales, el correspondiente atestado ha sido remitido a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, al apreciarse indicios de posibles delitos de lesiones, contra la intimidad y contra la integridad moral.