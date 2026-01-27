Identifican al hombre que hizo un vertido de fibrocemento con amianto en Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria

Vertido en Mirador de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han identificado y denunciado al presunto autor de un vertido ilegal de residuos peligrosos, en concreto, fibrocemento con contenido de amianto, en el entorno del Mirador de Las Torres.

Los hechos se remontan al 19 de diciembre cuando, tras recibir un aviso ciudadano alertando del vertido de escombros desde un furgón en el terraplén de un vial de la urbanización Díaz Casanova, los agentes se personaron en el lugar y localizaron aproximadamente tres metros cúbicos de material, cuyas características físicas se correspondían con planchas de fibrocemento con amianto, residuo catalogado como peligroso, según ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

Esto motivó una investigación y la consulta de bases de datos policiales, que permitió identificar al titular del vehículo implicado, encontrando que el responsable del mismo se publicitaba activamente en portales de anuncios de Internet como gestor de todo tipo de residuos, incluidos aquellos con contenido de amianto, pese a no figurar como gestor ni como transportista autorizado en el Registro de Gestores de Residuos del Gobierno de Canarias.

De esta forma, tras ser localizado, el investigado reconoció ser el responsable del vertido y admitió que cobraba a sus clientes por la gestión de residuos para la que carecía de la preceptiva autorización administrativa.

Por ello, se ha formulado la correspondiente denuncia por una infracción grave de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tiene a disposición de la ciudadanía el correo electrónico medioambiente.policia@laspalmasgc.es donde se puede denunciar de forma anónima estos comportamientos incívicos.