El IGN detecta una señal de pulsos sísmicos más larga al oeste del Teide pero descarta una erupción a corto plazo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, ha anunciado este martes que se ha detectado al oeste de Las Cañadas del Teide una señal de pulsos sísmicos más continua y novedosa que ha durado, en tramos, en torno a una hora y media entre las 08.45 y las 10.15 horas aproximadamente.

No obstante, ha aclarado a los periodistas a la salida de una reunión extraordinaria del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico) que "no hay visos de erupción a corto o medio plazo".

Domínguez ha admitido que esta señal "no se ha registrado en otras ocasiones" y de hecho, es inédita desde que se tiene la instrumentación hace más de veinte años, pero ha insistido en lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población.

(Habrá ampliación)