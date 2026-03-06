El IGN localiza más de 60 movimientos sísmicos en las últimas horas en Las Cañadas del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) continúa registrando este viernes una "leve" actividad sismovolcánica en Las Cañadas del Teide, una situación que, por ahora, sigue sin aumentar el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla.

En concreto, la entidad ha localizado hasta 65 terremotos en las últimas horas, en la zona oeste de Las Cañadas, y de magnitudes menores a 1,6 mbLg.

Se tratarían de eventos de baja frecuencia, tanto en forma de pulsos como de decenas de eventos híbridos intercalados con estos, tal y como se viene registrando desde el 4 de marzo, según ha precisado la institución en 'X'.

Además, si bien se trataría de una actividad "similar" a la registrada en febrero, cuando se registraron hasta siete enjambres sísmicos, no tendrían vinculación con ellos al no contar con las características comunes "suficientes".

MÁS DE 270 EVENTOS HÍBRIDOS

Hasta hoy y desde el pasado 4 de marzo, cuando se comenzaron a detectar estos últimos movimientos sísmicos, el IGN habría detectado hasta 272 eventos híbridos, de los que se han podido localizar 65, con magnitudes menores a los 1,6 mbLg.

Respecto a su ubicación, estos eventos se situarían como en los días anteriores, es decir, en la zona oeste de Las Cañadas, entre 8 y 16 km por debajo del nivel del mar, similar a la de la actividad registrada este jueves.

El IGN ha informado que este tipo de actividad detectada en la isla no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

La entidad, responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio u alteración.