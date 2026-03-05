El IGN registra un centenar de movimientos sísmicos leves en Las Cañadas del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la pasada madrugada una "leve actividad" sismovolcánica en Las Cañadas del Teide, en Tenerife, una situación que, por ahora, "no aumenta" el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla.

Alrededor de las 23:30 horas de este miércoles, 4 de marzo, comenzó dicha actividad sísmica, registrándose hasta 114 eventos de baja frecuencia en forma de pulsos y también decenas de eventos híbridos intercalados con estos, pudiendo localizarse hasta 26.

Los eventos detectados no contarían con características comunes para poder asociarlos a los siete ejambres registrados en febrero. Sus magnitudes oscilarían entre los 0,9 y 1,6 mbLg, ligeramente superiores a los últimos registrados, según informa el IGN.

LOCALIZACIÓN

Todos estos eventos, advierte la institución, están localizados en la zona oeste de Las Cañadas y entre 7 y 15 km por debajo del nivel del mar.

"A día de hoy, ninguna de las señales registradas por el IGN en las últimas semanas en esta zona ha sido sentida por la población de la isla", añaden desde la institución.

El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, recuerda que tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio.