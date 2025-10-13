El III Encuentro de Trasplantados de Canarias se celebra el 18 de octubre para seguir "insuflando vida" - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro Regional de Trasplantados de Canarias se celebrará este sábado, 18 de octubre, en el Colegio de Médicos de Las Palmas con el objetivo de seguir "insuflando vida".

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la cita, donde recordó que el archipiélago está en el 'top 5' de comunidades autónomas con más donaciones de órganos tras crecer un 18,5% en 2024, año en el que se produjeron 270 trasplantes de distintos órganos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón de Canarias (ASENCO), Antonio Francisco Suárez, trasplantado de corazón hace ya 17 años, ha hecho especial hincapié en que "a mí me regalaron una nueva vida", al tiempo que apuntó que aunque la enfermedad cardiaca seguirá conviviendo con él, hoy está "más vivo que nunca".

"Por eso --continuó-- invierto mi nuevo tiempo en tratar de visibilizar las barreras que aún existen en las donaciones, para ayudar a que se superen las dificultades que tuvimos que pasar nosotros" y concienciar a la población de la importancia de donar, en la prevención, y de crear comunidad entre médicos y trasplantados de las islas".

Estos son algunos de los objetivos de este encuentro, que contará con ponencias y charlas de diferentes expertos médicos, así como experiencias personales de trasplantados y casos de éxito.

Mientras, el coordinador de trasplantes del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, el doctor Vicente Peña, ha indicado que un 30% de las familias canarias "aún rechaza la donación de órganos cuando fallece un ser querido, muchas veces por desconocer la predisposición que tenía el fallecido al respecto", incidiendo así en la importancia de comunicarlo en vida.

Por su parte, Canarias registra una de las tasas más altas de negativas a la donación, lo que confirma la necesidad de eventos de este tipo, enmarcado dentro de la celebración del Día de la Donación de Órganos que se celebra el 14 de octubre. Si bien acepta el 70% de las familias, hay un 30% que podría traducirse en nuevas vidas, ha destacado.

De igual modo, las islas se sitúan por encima de la media española en número de donantes, que a nivel nacional tiene una tasa de 52,6 donantes por millón de población, y que en las islas llegó al 58,6.

Las cifras consolidan una mejora, donde aún hay margen, ya que mientras hace 50 o 60 años lo que más limitaba los trasplantes eran las técnicas quirúrgicas y el rechazo de los órganos, ahora la principal limitación es el número de donantes.

Con todo, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, ha agradecido a ASENCO por elegir la casa común de la Medicina para celebrar el III Encuentro Regional de Trasplantados.

"Este --ha dicho-- también es el hogar de los pacientes. Aquí trabajamos para que la Medicina sea cada día más humana, más cercana y más justa" porque "este Colegio no solo defiende a los médicos, sino que defiende la relación de confianza entre el profesional y el paciente, que es la base de toda buena medicina".

Finalmente, el director de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha celebrado que el pasado año se llegó a los 270 trasplantes de distintos órganos, un 18,54% más que en 2023. Esta cifra "positiva", ha dicho, es un logro y un reto compartido, en el que la sociedad grancanaria no debe recaer sino seguir creciendo.