Los III Premios Endecan reconocen La Geria y al proyecto Suma de baloncesto inclusivo de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha reconocido en sus III Premios Endecan el Cabildo de Lanzarote por el paisaje de La Geria, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, el Proyecto Suma de Baloncesto inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria y a la deportista Carla Suárez, entre otros.

La iniciativa, según explica Endesa en nota de prensa, reconoce los méritos y da visibilidad a personas, empresas o instituciones que con su labor y profesionalidad han destacado en ámbitos como la sostenibilidad, la biodiversidad, la investigación, el talento, el deporte, la cultura, la solidaridad o que han sido un ejemplo a la hora de conseguir objetivos como la igualdad y la superación.

Así entre los premiados está el Cabildo de Lanzarote por la conservación del paisaje de La Geria, como ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático (Premio Endecan a la Sostenibilidad); las cabras y ovejas bombero del Cabildo de Gran Canaria, por su contribución a la conservación y protección de los montes isleños (Premio Endecan a la Biodiversidad); y la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, por sus proyectos en favor de las energías limpias y la depuración de aguas (Premio Endecan al Municipio Más Azul).

Además han sido reconocida la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín, por mejorar la vida de miles pacientes y facilitarles el mejor tratamiento con la mayor humanidad (Premio Endecan al Talento Científico); el Ayuntamiento de Artenara, por su acogida a los niños migrantes y la contribución de estos a dar una nueva vida al pueblo (Premio Endecan a la Solidaridad).

Asimismo premian el Proyecto Suma de Baloncesto inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria, por ayudar a niños y jóvenes y a sus familias a través del deporte y el compañerismo (Premio Endecan a la Igualdad y Superación); a Carla Suárez, por su trayectoria y logros durante su carrera (Premio Endecan al Deporte); y al Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen de las Nieves, por ser una rica herencia que combina arte, patrimonio, fe y tradición (Premio Endecan a la Cultura).

Para la elección de los premiados ha habido un jurado que ha estado presidido por el director general de Gestión de Energía y Commodities de Endesa, Juan María Moreno, y además lo han integrado Javier Bolaños, periodista del periódico La Provincia; Leticia Díaz, presentadora y periodista en Atlántico Televisión; Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las islas orientales; Jesús Artemio González, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife; Arancha Cuadrado, responsable de Media Planning en Endesa; Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias; y Delia Jiménez, responsable de Comunicación de Endesa en Canarias.

En su votación, el jurado ha considerado que los elegidos en estos III Premios Endecan son merecedores de esta distinción por su "innegable contribución al avance" de Canarias hacia una sociedad "más respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y diversa, más desarrollada y que fomenta" los valores del deporte y la cultura.

Para hacer entrega de los premios se celebrará una gala el 10 de diciembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.