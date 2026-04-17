Las imágenes de la Virgen del Pino y San Juan Bautista presidirán la Santa Misa del Papa en Estadio de Gran Canaria

El obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Denis, en la Oficina de Información en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las imágenes de la Virgen del Pino de Teror y San Juan Bautista de Telde presidirán el 11 de junio la Santa Misa que el Papa ofrecerá en el Estadio de Gran Canaria, según ha avanzado este viernes el obispo auxiliar Cristóbal Déniz.

Las imágenes serán trasladadas hasta el Estadio y retiradas de forma privada para que sean veneradas con el "debido respeto, orden y sentido religioso", según recoge el decreto de autorización del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.

Así se ha expuesto en una rueda de prensa de la Diócesis donde se ha presentado la Oficina de Información en Las Palmas de Gran Canaria y donde se ha confirmado la celebración de esta misma, mientras que el acto del puerto de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), con migrantes y todos aquellos que forman parte de sus rescates y asistencia, incidió Mazuelos que está propuesto pero aún por confirmar.

El decreto sobre el traslado de las imágenes recoge, además, que será organizado por los párrocos de Nuestra Señora del Pino y de San Juan Bautista.

Al respecto, el párroco de Teror y rector de la Basílica del Pino es Jorge Martín de la Coba, ha destacado que son "dos imágenes de mucha importancia para la Diócesis, la imagen del Cristo de Telde, que tiene bastante devoción y la de la señora de Pino", que recordó se encontraron por primera vez en el año 2000, posteriormente en 2025 en Telde y ahora, apuntó, el obispo "ha creído conveniente" que vuelvan a verse "dado la devoción y el acto histórico, el hecho histórico, de que viene por primera vez un Papa" a la Diócesis.

UNAS 2.000 INSCRIPCIONES PARA LA SANTA MISA

En cuanto a las inscripciones que se han registrado en las primeras horas, desde que este jueves se abrieran para varios de los actos a los que va a asistir el Papa en España, en el caso de la misa en el Estadio de Gran Canaria, la secretaria de Pastoral de la Diócesis de Canarias, Eneleida Hernández, indicó que están entre unas 1.000 y 2.000 personas.

"No tenemos el dato real pero por la estimación de los whatsapp que han llegado a los distintos teléfonos habilitados, yo creo que ya rondamos las 1.000, 2.000 personas que ya están inscritas para la Santa Misa en el Estadio Gran Canaria", expuso.

Hernández ha animado a que se asista a la misa en comunidad, en grupo, a través de las parroquias, de los colegios, porque "va a ayudar a vivir la fe en comunidad," pero también para estar "sentados juntos". Para ello, indicó que en las parroquias hay preparado material sobre la visita del Santo Padre para poder preinscribirse a través de la web conelpapa.es, acto que también se podrá hacer desde cualquier ordenador o móvil.

La inscripción, posteriormente, tendrá que ser confirmada una vez que se enumeren los asiento y se indique por dónde acceder, ya que apuntó que se pueden llegar a movilizar hasta 80.000 personas, si finalmente se pueden instalar sillas en el césped del Estadio de Gran Canaria, cuyo aforo es de unas 60.000.

Asimismo se expuso que para el proceso de inscripción también se van a habilitar puntos de atención en zonas de la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con el fin de poder resolver dudas y facilitar la participación en un evento, que al igual que el resto que se desarrollen con motivo de la visita del Papa, se matizó que tendrá carácter gratuito pero que, por motivos de seguridad, será necesaria la inscripción o acreditación.

ACTOS POR CONFIRMAR

Por otro lado, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, expuso que entre los actos que están por confirmar, pero que se ha propuesto al Vaticano, se encuentra la visita a Arguineguín con el fin de que el Papa pueda "manifestar la cercanía" con el pueblo canario y la Iglesia de Canarias por su respuesta a la inmigración.

En este sentido, el acto de Arguineguín, explicó, se ha planteado para que sea fundamentalmente con inmigrantes y "con todos los que están ahí" cuando llegan los migrantes, que ha llamado "los ángeles del mar", en relación a Salvamento Marítimo, Cruz Roja o los pescadores que, puntualizó, son los que "primero los atienden" a veces, con el fin de reconocer esta respuesta humana.

Finalmente también se ha propuesta un acto en la Catedral de Santa Ana, así como un paseo por varias calles de Las Palmas de Gran Canaria, ya que confirmó que el papa móvil viajará desde Madrid a la capital grancanaria y posteriormente a Santa Cruz de Tenerife.