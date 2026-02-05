Inaugurada la interconexión eléctrica submarina entre Tenerife y La Gomera: 36 kilómetros a 1.145 metros de profundidad - ALEJANDRO QUEVEDO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable de la operación y el transporte eléctrico en España, ha inaugurado este jueves la interconexión eléctrica submarina entre Tenerife y La Gomera, un proyecto que prevé reforzar y aportar "mayor autonomía y eficiencia" al sistema canario frente a los ceros energéticos y las debilidades. El tramo submarino, de 36 kilómetros de longitud, discurre a una profundidad de 1.145 metros.

La interconexión comprende una línea subterráneo-submarina de doble circuito a 66 kV y dos nuevas subestaciones de 66 kV de El Palmar (La Gomera) y de Chío (Tenerife), según ha detallado Red Eléctrica en una nota de prensa.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, junto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres; el consejero de Transición Ecológica y de Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Cubelo; la presidenta del Cabildo insular de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades, han acudido hoy a la presentación de la nueva infraestructura en la subestación de El Palmar.

Corredor ha destacado, asimismo, el compromiso de Red Eléctrica con el archipiélago que, ha advertido, continuará siendo "uno de los territorios prioritarios" con un esfuerzo inversor sin precedentes. "La seguridad del suministro en Canarias debe ser la misma que en el resto del territorio nacional, igual de sostenible, igual de estable", ha dicho.

El presidente de Canarias Fernando Clavijo ha reconocido, por su parte, el "punto de inflexión" que supone este proyecto para la situación eléctrica en La Gomera. "Este cable permitirá que la isla deje de estar energéticamente aislada, y que, además, forme parte con Tenerife, de un sistema único que pueda darse soporte mutuo en caso de averías o necesidad de suministro extra", ha puntualizado.

En paralelo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado el "ejemplo" de colaboración interadministrativa de un proyecto que es "una manifestación clara" de cómo la cohesión territorial puede servir para "mejorar" los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía. Ha incidido, asimismo, cómo el cable submarino no solo permitirá generar e integrar más energía renovable, sino disponer de un entorno más seguro para atraer inversiones e innovar en igualdad de condiciones.

"Tenerife está para ayudar al resto de islas, Canarias es un territorio fragmentado, pero ante los desafíos actuamos como un solo sistema avanzando juntas", ha destacado la presidenta insular Rosa Dávila, que junto al presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha calificado esta apuesta de "hito histórico" con el que se gana en seguridad, en calidad de servicios y en incremento de posibilidades para introducir energía renovable.

SOBRE EL SUBSISTEMA

En concreto, el nuevo enlace ha supuesto una inversión de 145 millones de euros, que se suma a la ya ejecutada en la subestación de Chío, en Tenerife; y de El Palmar, en La Gomera, finalizadas en diciembre de 2024 y julio de 2025 respectivamente.

Se trata, asimismo, del segundo subsistema eléctrico en el archipiélago, tras el de Lanzarote-Fuerteventura, conformado por dos islas en Canarias: La Gomera y Tenerife.

De este modo, la nueva infraestructura reforzaría la calidad y la seguridad del suministro de energía en ambas islas y dotaría a La Gomera de "capacidad" para generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir de manera "significativa" su dependencia de los combustibles fósiles.

Además, la isla de Tenerife podrá aprovechar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo también su dependencia de los combustibles fósiles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, este proyecto refuerza la red de transporte de la vertiente occidental de Tenerife.

SU EJECUCIÓN, EN DETALLE Resalta Red Eléctrica que el tendido del cable ha supuesto "un reto", tanto en su diseño como en la ejecución. Asimismo, todo el trazado de la interconexión ha sido diseñado con el fin de minimizar el impacto paisajístico y de asegurar la "máxima" protección de la vegetación y la fauna en las zonas por las que transcurre su recorrido.

El tramo submarino consta de aproximadamente 36 kilómetros de longitud, que discurre a una profundidad máxima de 1.145 m, lo que lo convertirían en el enlace submarino tripolar en alterna a 66 kV "más profundo del mundo". Estas características, puntualizan, han requerido de un diseño del cable adaptado, y reforzado con materiales ligeros capaces de soportar los exigentes requerimientos del entorno en el que se ha instalado el cable.

Por su longitud y complejidad, la llegada del cable a tierra en ambas islas ha sido un desafío para asegurar la protección de la biodiversidad de las aguas más someras, dada la naturaleza singular de los suelos volcánicos, muy heterogéneos. Para ello, se ha recurrido a la técnica de perforación dirigida, que introduce el cable en el mar a través de un micro túnel con salida a cientos de metros de la costa, anulando cualquier afección.

La infraestructura consta además de dos tramos terrestres en La Gomera y en Tenerife, totalmente soterrados y dos nuevas subestaciones, El Palmar en San Sebastián de La Gomera, y Chío en Tenerife. La primera, detallan, se ha culminado recientemente, mientras la de Tenerife, en Chío, está en servicio desde principios de 2025.