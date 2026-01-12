Incorporan 11 nuevos agentes a la Policía Canaria tras finalizar el concurso de traslado de otras fuerzas

Agentes de la Policía Canaria - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica ha culminado el último concurso de traslado con la incorporación de 11 nuevos efectivos procedentes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los nuevos integrantes --un subinspector, dos oficiales y ocho policías-- se suman al Cuerpo General de la Policía Canaria tras una dilatada trayectoria profesional en la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local, según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en nota de prensa.

Los efectivos han tomado posesión de sus destinos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, reforzando la estructura operativa y la capacidad de servicio de la Policía Autonómica en ambos territorios.

La incorporación se enmarca en el proceso de consolidación y crecimiento progresivo del cuerpo, orientado a fortalecer la seguridad pública y mejorar la respuesta policial en el ámbito autonómico.

Al respecto, el director general de Seguridad, David Del Pino Franquet, ha expuesto que estos procesos permiten "integrar perfiles altamente cualificados, con experiencia contrastada en otros cuerpos policiales, que aportan valor añadido al modelo de Policía Autonómica de Canarias y contribuyen a su fortalecimiento institucional y operativo".

También ha subrayado que estos procesos "no solo refuerzan los efectivos, sino que enriquecen el modelo policial canario", ya que aportan "conocimiento, diversidad de perfiles y una visión operativa que fortalece la seguridad pública al servicio de la ciudadanía".

Desde la Consejería regional de Presidencia subrayan que "mantienen una apuesta firme y sostenida por el crecimiento ordenado" de la Policía Autonómica, tanto a través de concursos de traslado como mediante procesos selectivos de nuevo ingreso. En este sentido, el cuerpo se encuentra próximo a culminar la incorporación de 141 nuevos efectivos.

El director general resaltó que están construyendo una Policía Autonómica "más fuerte, más visible y más preparada" para responder a los retos actuales de seguridad en Canarias, que indicó van "desde la cooperación institucional, la profesionalización y la cercanía a la ciudadanía".