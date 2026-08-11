Infancia destina 918.872 euros para financiar proyectos sociales en Canarias

Archivo - La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sectorial de Infancia - CONSEJERÍA REGIONAL DE INFANCIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la que se destina un total de 918.872 euros a financiar la ejecución de proyectos sociales en el área de infancia y familias para el año 2026.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familia, Sandra Rodríguez, ha expuesto que este crédito inicial "podrá ser incrementado una vez se realice la transferencia de los fondos estatales y se declare la disponibilidad del crédito, y siempre que no haya concluido el plazo para resolver la convocatoria", según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

Asimismo ha indicado que a estas ayudas podrán acceder las entidades sociales sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se contemplen los fines adecuados a la finalidad de esta convocatoria y que tengan su ámbito de actuación en las islas Canarias.

La convocatoria pretende fomentar las actuaciones en el ámbito de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, entre los que se financian proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con personas menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monoparentales, o las que presentan necesidades singulares de protección, como pueden ser las familias del medio rural.

En el marco de estos proyectos, están los destinados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, entre otros, y los que facilitan el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.), así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.

Además de los proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, tales como gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los menores a una atención y desarrollo adecuados.

Y los Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se encuentran la intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro o atención socioeducativa de niños y adolescentes.

También se financian proyectos dentro del programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, que incluyen los proyectos para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares, periodos no lectivos (fines de semana y tarde) y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Finalmente señalan que la entidad solicitante deberá presentar una solicitud por cada proyecto de forma telemática desde la sede electrónica única en la siguiente dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5312. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir de este martes, 11 de agosto.