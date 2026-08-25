La inflación industrial en Canarias se dispara al 18,5% en julio por la energía, cuyo precio sube un 25,5% interanual

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Canarias se han disparado un 18,5% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía, que ha subido un 25,5%.

Según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras la energía el mayor repunte de los precios industriales ha tenido lugar en la partida de energía de bienes de equipo (+8% interanual); seguido de bienes intermedios (+5,8%); y bienes de consumo (+3,7%).

En este último apartado, los bienes de consumo duradero se encarecieron un 2,7% respecto a julio del año pasado y los bienes de consumo no duradero aumentaron un 3,7%.

Mientras, en el conjunto de España, la inflación subió un 9,2% interanual en julio, tasa 2,2 puntos superior a la de junio. Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.