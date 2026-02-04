A información pública la rehabilitación del firme de la TF-1 desde Santa Cruz y el proyecto de carril Bus-Vao

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente. Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ya ha sacado a información pública los proyectos de rehabilitación del firme de la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, así como el proyecto del carril Bus-VAO, una actuación que busca mejorar la seguridad vial, la movilidad y la sostenibilidad.

Los proyectos han sido publicados este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se ha abierto un plazo de 20 días para realizar alegaciones a los citados proyectos, según ha informado la corporación insular en una nota.

El proyecto se estructuraría en dos lotes y, en general, busca permitir la renovación del firme, el incremento del confort de la conducción y la prolongación de la vida útil de la infraestructura.

En concreto, el Lote 1 comprende los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con un plazo de ejecución estimado de seis meses y un presupuesto base de licitación de 8,9 millones de euros. El Lote 2 se desarrollará en los municipios de El Rosario, Candelaria y Güímar, con un presupuesto aproximado de 7,1 millones de euros.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

Además, el consejo de gobierno del Cabildo de este miércoles ha dado luz verde a la contratación de 34 nuevas guaguas, 25 de ellas estarán dedicadas al servicio interurbano, siete a La Laguna y dos de ellas a Los Realejos, con 15,2 millones de euros de inversión.

Estos nuevos vehículos se sumarían a las 70 nuevas guaguas ya adquiridas y que se encuentran en contrucción para incorporararse a la flota insular de transporte a partir del próximo mes.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado, además, la concesión de seis subvenciones destinadas a la contratación y formación de personal investigador en el programa de doctorados industriales, una iniciativa orientada a "reforzar" la transferencia de conocimiento entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la isla.

Las ayudas concedidas contarían con una dotación anual de 30.000 euros por proyecto, para el periodo comprendido entre 2026 y 2029, y permitirán la incorporación de personal investigador altamente cualificado en empresas radicadas en Tenerife.

COMERCIO Y CULTURA

El Cabildo también ha dado luz verde a la adhesión del Cabildo a la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL), una asociación de ámbito estatal, que agrupa a diversas agencias y entidades expertas en desarrollo económico local, y que tiene como principal objetivo establecer mecanismos de colaboración entre municipios y regiones, para mejorar la eficiencia de las políticas de empleo, emprendimiento y promoción económica con intercambio de conocimiento.

Mientras, en el área de Cultura y Museos de Tenerife, se han licitado las obras de consolidación del Teatro Baudet, en Santa Cruz de Tenerife, adjudicado ya, tras declararse desierto inicialmente.

El proyecto, que ha recaído en la empresa Desarrollos e Iniciativas Canarias SL (Deica), contemplaría intervenciones "urgentes" ante el deterioro del edificio con un importante valor arquitectónico y cultural.

La inversión para el proyecto básico y de ejecución de consolidación del Teatro Baudet contaría con un presupuesto base de 1.866.954 euros, y un plazo de ejecución de doce meses, en procedimiento abierto simplificado.