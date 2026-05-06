Inmovilizan en Tenerife y Gran Canaria 'bombas de semillas' de amapola de California

Coche patrulla de la Policía Canaria - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) de la Policía Autonómica, en colaboración con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, ha desarrollado un operativo de inspección en materia de biodiversidad que se ha saldado con la inmovilización de productos que contenían semillas de especies prohibidas.

Mediante la actuación del Grupo de Medio Ambiente, se realizaron nueve inspecciones en establecimientos, seis de ellas en Gran Canaria y tres en Tenerife y durante estas actuaciones, los agentes detectaron no solo productos que contenían semillas de amapola de California, sino también la comercialización de semillas de bananas del género 'Musa', cuya introducción en Canarias está prohibida por la normativa fitosanitaria estatal.

La intervención se inició a partir de una alerta emitida por el Servicio de Biodiversidad al detectar la comercialización de un producto denominado 'bombas de semilla', recoge una nota de la Policía Canaria.

En su composición figuraba la especie 'Eschscholzia californica', conocida como amapola de California, que está catalogada como especie exótica invasora.

Su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición de su posesión, transporte y comercio sin autorización, conforme a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La presencia de esta planta supone un riesgo para los ecosistemas canarios al poder desplazar flora autóctona y afectar a la fauna, subraya el cuerpo.

Tras consultar con la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, se confirmó tanto la prohibición de venta de estos productos como la falta de inscripción del establecimiento en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales.

Esta circunstancia podría constituir infracciones a la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal.

Como resultado del operativo, los agentes procedieron a la inmovilización y precinto de los productos detectados.

Asimismo, informaron a los responsables de los establecimientos de las irregularidades observadas, que serán trasladadas a los órganos competentes en materia sancionadora.