Interceptado un hombre con 7,6 kilos lapas recogidas sin licencia en la escollera de Las Teresitas (Tenerife)

Sorprenden a un hombre con 7,6 kilos lapas recogidas sin licencia en la escollera de Las Teresitas (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, adscritos al servicio en la zona de Anaga, interceptaron hace unas semanas a un hombre que se encontraba cogiendo lapas sin licencia en la zona de la escollera de la playa de Las Teresitas.

Además de tramitar las oportunas actas administrativas por las diferentes infracciones detectadas se decomisaron 7,6 kilos de lapa negra 'Patella tenuis crenata'. Los policías informaron al mariscador furtivo de todo ello y también se dio cuenta al servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, según informa el Ayuntamiento en una nota.

Los policías, que habían sido informados previamente de esta actividad, realizaron diversos seguimientos hasta que un día vigilando desde la costa, observaron al mariscador furtivo accediendo a la escollera de Las Teresitas con una embarcación auxiliar sin motor.

Durante dos horas vieron como este hombre, portando un traje de neopreno, realizaba dicha actividad ilegal. Finalmente, el infractor volvió en la embarcación y la abarloa a otra de mayor envergadura donde se cambió de ropa y abandonó el lugar en dirección a la playa en las proximidades de la antigua cofradía de pescadores.

Los agentes abordaron a esta persona siendo identificada al tiempo que también revisaron la bolsa que portaba con las lapas dentro. En ese momento se le informó de que en la actualidad este tipo de marisqueo está prohibido y se le pidió la licencia para la captura de marisco, de la que también carecía.

A continuación, se incautó todo el marisco, se procedió a su precintado y pesaje, de la misma manera que también se tramitaron las actas administrativas correspondientes.