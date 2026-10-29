Interceptan a un hombre conduciendo de forma temeraria en la GC-1 y superando la tasa de alcoholemia

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un hombre, de 51 años y residente en la isla de Tenerife, conduciendo de forma temeraria y superando la tasa de alcoholemia en la GC-1, en el tramo comprendido entre los municipios grancanarios de Ingenio y Telde.

El hombre fue interceptado por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Maspalomas, perteneciente al Subsector de Las Palmas, a principios del mes de octubre, sobre las 16.00 horas, en la carretera GC-1, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, en el citado tramo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente los agentes, que prestaban servicio en el marco de la campaña especial de vigilancia y control de las distracciones en la conducción promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), observaron cómo un turismo circulaba a gran velocidad, realizando cambios bruscos de carril y rebasando a otros vehículos tanto por la izquierda como por la derecha.

En estas maniobras, el conductor utilizó todos los carriles de circulación, así como el arcén y el carril de aceleración, alternando aceleraciones y frenadas bruscas. A ello se suma que el pavimento estaba mojado por la lluvia y había una elevada intensidad de circulación, por lo que se "incrementaba el riesgo para la vida y la integridad física de los demás usuarios".

Ante esta situación varios conductores que circulaban detrás del ahora investigado redujeron la velocidad por las maniobras del turismo. Los agentes, que circulaban tras el vehículo, observaron esta conducta durante 3 kilómetros, logrando interceptarlo y poner fin a la situación de peligro.

Seguidamente identificaron al conductor, que fue sometido a las pruebas de detección de alcohol, arrojando resultados positivos en ambas pruebas, de 1,11 y 1,04 miligramos por litro de aire espirado.

La intervención de la patrulla permitió detener la conducción peligrosa y evitar que continuara el riesgo para el resto de los usuarios, hecho que reconocieron "numerosos conductores" mediante señales acústicas y felicitaciones por la actuación realizada.