Interceptan una patera con 53 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de Lanzarote

Archivo - Migrantes llegados en cayuco a Lanzarote, Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este sábado una embarcación con 53 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Tras ser interceptada la embarcación, se trasladó hasta el muelle de Los Mármoles, en Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja asistió a los migrantes.

Una vez atendidos, ninguna persona precisó traslado a un centro hospitalario.