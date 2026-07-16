Interceptan a un pescador furtivo con 30 kilos de lapas en Santa Cruz de Tenerife

Lapas intervenedidas a un pescador furtivo en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad del Medio Natural (UMEN), dependientes del servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, han interceptado a un pescador furtivo con 30 kilos de lapa negra y lapa blanca en la zona de Tachero, en la costa de Taganana.

En un servicio realizado gracias a la colaboración vecinal y de los operadores del Cecopal, se ha retirado el material de pesca y las capturas y se ha abierto expediente al hombre, de 40 años, para tramitar la sanción correspondiente.