Sucesos.-Intervenidos en el Aeropuerto de Tenerife Norte 241 relojes falsificados de marcas de alta gama - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, actuando junto al Administrador de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, investigan a un varón como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, después de localizarle en su equipaje hasta 241 relojes falsificados de alta gama.

Durante el servicio de prevención, vigilancia y control que los agentes de la Guardia Civil en la llegada de pasajeros procedentes de diferentes vuelos al aeropuerto, un pasajero levantó sospechas por su actitud nerviosa. Tras mantener una entrevista con él, los agentes decidieron registrar su equipaje, hallando en el interior 241 relojes falsificados de tres reconocidas marcas de alta gama, según recuerda la Guardia Civil en una nota.

Las diligencias instruidas, junto con los relojes incautados han sido puestos a disposición del Administrador de la Aduana de la Agencia Tributaria, que ha informado a las marcas afectadas de sus derechos como perjudicadas.

Las falsificaciones, recuerda la Benemérita, suponen un importante perjuicio para los sectores económicos afectados y, en ocasiones, también para la seguridad del usuario y la salud.