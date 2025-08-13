Intervienen el acceso de una caravana de vehículos en la Reserva de Inagua (Gran Canaria) en alerta por calor

Sucesos.- La Policía Autonómica interviene el acceso de una caravana de vehículos en la Reserva de Inagua (Gran Canaria) - POLICÍA AUTONÓMICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Medioambiente y Patrimonio Cultural (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha identificado a los responsables de una caravana de vehículos tipo "jeep safari" tras detectar su circulación dentro de la Reserva Integral de Inagua, un espacio natural protegido de alto valor ecológico en la isla de Gran Canaria.

La intervención se produjo en el marco de las funciones de vigilancia, inspección y protección de los espacios naturales protegidos especialmente relevantes en esta zona debido a su singular biodiversidad y a la presencia de especies endémicas en peligro.

Asimismo, los agentes del GRUMA levantaron las correspondientes actas de denuncia por infracción a la normativa medioambiental y de acceso a zonas de especial protección. Además, en el momento de los hechos, Gran Canaria se encontraba en alerta por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales, situación que exige extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la seguridad ambiental.

Recuerda el cuerpo de seguridad que la Reserva Integral de Inagua cuenta con un régimen de acceso muy restringido para preservar su integridad y que toda actividad turística o recreativa debe respetar las regulaciones establecidas por la legislación vigente.