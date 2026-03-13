La inversión en la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife superará los 40 millones de euros

El presidente Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, se reúnen con representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y del Círculo de Empresarios de la zona - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, ya licitada, contará con presupuesto superior a un millón de euros en la primera de las cuatro fases previstas, que en total supondrán más de 40 millones de euros, según ha avanzado este viernes el presidente regional, Fernando Clavijo.

"Sólo en lo que supone la primera fase, el centro hospitalario dispondrá de 25.596 metros cuadrados más con sus respectivos servicios y prestaciones", ha especificado el jefe del Ejecutivo.

El presidente Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad del ejecutivo canario, Esther Monzón, se reunieron este viernes con los alcaldes de la zona básica de salud del sur de la isla, representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife y del Círculo de Empresarios de la zona para informar de los avances alcanzados en la prestación asistencial del Hospital del Sur.

Tras el encuentro, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado el "impulso importante" dado a la cartera de servicios del Hospital con la incorporación de prestaciones que hasta ahora sólo se ofrecían en el Hospital de La Candelaria, como por ejemplo los cuidados paliativos y los tratamientos de quimioterapia, "un antes y un después" en la atención a los pacientes del área sur y, en especial, a los oncológicos.

La consejera Esther Monzón detalló que la licitación para redactar el proyecto de ampliación y reforma del Hospital tiene una duración de 10 meses para "avanzar" en su crecimiento estructural.

Con la primera fase --ha indicado la consejera de Sanidad-- no sólo se buscará aumentar la cartera de servicios del Hospital con avances "importantes" para el área quirúrgica sino que se establecerá las interconexiones de todos los módulos edificatorios.

SERVICIOS EN PRIMERA FASE

Durante el encuentro, el director del SCS, Adasat Goya, precisó que el proyecto de ampliación se basará en el plan funcional previsto que contempla para la primera fase de ampliación una serie de actuaciones como son la finalización de los dos módulos que se encuentran actualmente en estructura únicamente y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá, en su conjunto, la creación de nuevas unidades asistenciales.

De este modo, uno de los módulos, que discurrirá en tres plantas acogerá las nuevas Urgencias y el servicio de Diagnóstico por Imagen además de un área de almacén y espacios de instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario, consultas externas y un área de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería.

El segundo módulo constará de cuatro plantas y acogerá los laboratorios, el área de Extracciones y Banco de Sangre, el área de despertar postquirúrgico, la Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de Hemodinámica, área de Reanimación y Hospitalización; la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas clave como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen.

Además, contempla la reforma y ampliación de un tercer módulo que se destinará a bloque quirúrgico y área de Recuperación.

CARTERA DE SERVICIOS

El gerente del centro hospitalario, Óscar Díez, explicó que, paralelamente, se ha reforzado, en estos dos últimos años, la cartera de servicios del Hospital del Sur con nuevas prestaciones como la Unidad de Cuidados Paliativos, con área de consultas, de hospitalización y con atención domiciliaria que ya ha atendido a 187 pacientes y una unidad de Atención Temprana destinada a niños de cero a seis años de la zona sur de la isla diagnosticados de trastornos del desarrollo, con más de un centenar de pacientes beneficiados.

Además, indicó que se han puesto en marcha nuevas técnicas para el cáncer de vejiga y de mama y se ha creado un Hospital de Día de Oncología, que era una demanda histórica de los pacientes de la zona básica de salud y que ha atendido ya a 317 pacientes oncológicos, lo que supone una mejora sustancial de su calidad de vida, al no tener que trasladarse al Hospital de La Candelaria para recibir tratamientos de quimioterapia entre otros.

Por otra parte, se ha creado otros servicios centrales básicos para el desarrollo y funcionamiento del hospital como el Laboratorio y el servicio de Farmacia Hospitalaria, y se ha reforzado su capacidad diagnóstica con nuevo escáner que evita los traslados de pacientes al Hospital de La Candelaria para este tipo de pruebas.

También se ha puesto en marcha nuevas pruebas funcionales renales y de cardiología y consultas en Medicina Preventiva; Nutrición Clínica, Neurocirugía; de preanestesia, de Unidad del Dolor y de Oncología Radioterápica.

El centro hospitalario cuenta además con los servicios de cirugía mayor ambulatoria, rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y hospitalización para pacientes que precisen ingreso hospitalario, servicio de Urgencias y un área de consultas externas para dieciocho especialidades médicas y quirúrgicas.