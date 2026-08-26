Investigado un conductor por circular de forma temeraria en la autopista de Gran Canaria y causar varios accidentes

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 29 años que circuló de forma temeraria por un tramo de casi 10 kilómetros de la autopista de Gran Canaria (GC-1), en concreto entre Telde y Carrizal, chocar con varios vehículos y seguir la marcha sin detenerse pese a haber dejado a su paso dos heridos graves e importantes daños materiales.

La Comandancia de Las Palmas ha explicado que las investigación fue desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico al recibirse numerosas llamadas alertaron del coche en cuestión.

De esta manera, los agentes establecieron un dispositivo policial para tratar de localizarlo, sin resultado inicial. Posteriormente, tuvieron conocimiento de la difusión de varios vídeos en redes sociales en los que se apreciaban parcialmente los hechos, lo que permitió concretar el tramo afectado y obtener información sobre el vehículo implicado.

Mientras, en los días posteriores se recibieron varias denuncias relacionadas con los siniestros viales con fuga, en las que los perjudicados aportaron información sobre lo ocurrido.

El análisis de las imágenes difundidas en redes sociales, junto con las manifestaciones de testigos y perjudicados y las distintas gestiones realizadas por los investigadores, permitió identificar tanto el vehículo como al presunto conductor.

Los agentes localizaron al investigado, quien fue informado de su condición de investigado como presunto autor de varios delitos relacionados con la conducción temeraria, el abandono del lugar de un siniestro vial y las lesiones causadas por imprudencia, entre otros.

Finalmente, las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instancia del Tribunal de Instrucción de Telde.