Suc.-Investigado tras sustraer útiles agrícolas valorados en 8.000 euros en una finca de plataneras de La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que investigan a un varón como presunto autor de un delito de hurto de más de 1.000 unidades de útiles agrícolas, valorados en 8.000 euros y sustraídos de una finca de plataneras ubicada en el Valle de Aridane, en la isla de La Palma.

Los hechos delictivos se habrían producido de forma continuada durante un lapso temporal prolongado, según ha informado la Benemérita en una nota.

El acusado, aprovechando que residía en una vivienda colindante con la finca afectada, accedía a la misma cuando el medianero no estaba, sin necesidad de forzar ni de levantar sospechas, sustrayendo poco a poco los más de 1.000 estacones metálicos (barras de hierro galvanizado de unos tres metros de longitud), utilizados para la sujeción de las plataneras, una herramienta esencial para evitar que las plantas se doblen o caigan por el peso de los racimos.

Tras la denuncia presentada por la propiedad, los agentes de la Guardia Civil realizaron diversas gestiones, gracias a las que consiguieron averiguar que el acusado habría vendido los útiles sustraídos en el mercado de segunda mano, ofreciéndolos a otros agricultores del sector platanero a un precio inferior al habitual, pudiendo ser localizadas y recuperadas 600 unidades de estacones en fincas de plataneras situadas en Tazacorte, que han quedado depositadas bajo custodia hasta la resolución del correspondiente procedimiento judicial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Los Llanos de Aridane.