Investigadores creen que el consumo dual de cigarrillos y sus alternativas más que un problema son una "buena señal"

Defienden una regulación específica para la publicidad de los nuevos productos de nicotina pero que se mantengan "estímulos" al cambio

Un experto considera que el efecto sobre la salud a largo plazo de la nicotina y la cafeína son similares

VARSOVIA (POLONIA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios investigadores sobre el tabaquismo han apuntado este viernes que el consumo dual de cigarrillos y sus alternativas para suministrar nicotina "no son" realmente un "problema" sino más bien una "buena señal" y la constatación de que el fumador está en el "buen camino" de dejar la peor opción posible, el cigarrillo de combustión.

El médico y premio de la Organización Mundial de la Salud en 1999 por su lucha contra el tabaquismo, Karl Fagerstrom, ha considerado que el consumidor dual de nicotina "está en el buen camino": "muchos responden completamente de forma equivocada ante ese consumo dual".

En su opinión, expresada en el foro mundial de nicotina que se celebra desde este viernes y hasta el sábado en Varsovia (GFN, Global Forum on Nicotine), a mucha gente le "llama la atención el doble uso porque hasta ahora no había otros botones que apretar en la máquina", haciendo uso de un símil con una máquina de café o incluso con la variedad de posibilidades existentes con el alcohol.

Así, consideró que la nicotina "a largo plazo" tiene un impacto sobre la salud del individuo general "igual al de la cafeína" y "menos dañino que el alcohol", tanto para el propio consumidor como para "el que tiene alrededor".

El profesor de psicología clínica y director de la unidad de investigación sobre la dependencia del tabaco del Instituto de medicina preventiva de la Universidad Queen Mary de Londres, Peter Hajek, consideró que la dependencia de la nicotina "no es saludable" y tiende a "incrementar el nivel de estrés" del cuerpo.

Por ello, dijo que en todo caso siempre "es mejor" alejarse de ella, aunque matizó que en el caso de los que ya son adictos se trata de encontrar el menos perjudicial de los caminos para consumirla o progresivamente ir dejándola.

EL CONSUMO DUAL DE NICOTINA: "UN BUEN SIGNO MÁS QUE MALO"

Sobre el consumo dual de productos, también mantuvo que se trataría de "un buen signo más que de un mal signo". Además, afirmó que ciertamente algunos jóvenes experimentan ahora con los cigarrillos electrónicos y otros productos similares en vez de con los cigarrillos, aunque dijo que la evidencia hasta el momento es que "raramente se convierten en consumidores" si antes no fumaban.

Tienen, sostuvo, "poco potencial de enganchar a quien no tenga el hábito de fumar", por lo que consideró "absurdo" mantener una oposición a estos productos equiparándolos con el tabaco convencional: "no es ciencia, es ideología", pues hay "sobradas evidencias de que los productos de nicotina que no son cigarros ayudan a dejar" el hábito y los cigarrillos electrónicos "siguen ese mismo patrón".

En el debate participó también Rachel Murkett, directora de proyectos de la empresa Biochromex, centrada en consultoría sobre temas de salud pública y farmacéuticas, que defendió que "es bueno que quien quiera dejar de fumar tenga muchas opciones para que encuentre la que le va bien".

REGULACIÓN PUBLICITARIA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS

El director científico del Instituto de nicotina de Viena, Ernest Groman, postuló que todos estos productos deben tener una regulación publicitaria específica, pero precisó que el fumador necesita "incentivos" para cambiar del cigarrillo.

Sobre la preocupación en torno a que el consumo dual de productos incremente la dependencia de la nicotina dijo que no hay evidencia de ello y que hasta el momento todo apunta en que se produce un mantenimiento de los niveles. "Si ya fumas no tienes que preocuparte de hacerte adicto a la nicotina, porque ya lo eres. No creo que deba haber tanta preocupación con el consumo dual", remarcó.