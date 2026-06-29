Investigadores de la ULPGC defienden la fertilización del océano con hierro para eliminar CO2 de la atmósfera

Investigadores de la ULPGC proponen fertilizar el océano con hierro contra el cambio climático - CEDIDO POR ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Santiago Hernández León, y el investigador de la Universidad de Jiaotong (China), Eric Lichtfouse, han defendido la fertilización de los océanos con hierro como una estrategia para acelerar la captación de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.

Según informa la institución educativa en un comunicado, así lo han expuesto en un comentario editorial publicado en la revista científica 'Environmental Chemistry Letters'.

Hernández León, quien ha centrado parte de su carrera en el estudio de la fertilización natural por hierro debido al polvo sahariano, ha asegurado que esta técnica a gran escala es una opción viable para incrementar el secuestro de carbono en las profundidades marinas durante décadas.

De esta manera, los autores han advertido de que la transición gradual hacia las energías renovables no será suficiente para frenar la acumulación de gases de efecto invernadero.

Por ello, han urgido a combinar este proceso con medidas de almacenamiento de carbono para intentar mantener el incremento de la temperatura global entre 1,5 y dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

En este sentido, han señalado que los océanos, al cubrir el 70% de la superficie terrestre, ofrecen un gran potencial para la captación de carbono mediante tecnologías de eliminación de dióxido de carbono marino, conocidas como 'mCDR'.

Entre estas técnicas han destacado la fertilización con hierro, la alcalinización y la iluminación oceánica, señalando a Canarias como uno de los mejores laboratorios del mundo para su ensayo.

Asimismo, han apuntado que el objetivo es alcanzar las 'emisiones netas cero' equilibrando la liberación de gases y su almacenamiento. A la urgencia ambiental han sumado la presión fiscal en la Unión Europea, que grava las emisiones y podría provocar la deslocalización de empresas hacia países con menor carga impositiva.

Finalmente, el catedrático de la ULPGC ha concluido que el desarrollo paralelo de tecnologías de emisiones negativas y energías limpias es clave para abordar el cambio climático.