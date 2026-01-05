Investigados dos varones por amenazar de muerte y agredir a un médico en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes (Gran Canaria) ha investigado a dos varones por un presunto delito de atentado contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones al amenazar de muerte y agredir a un médico en un centro sanitario de la localidad.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando una usuaria solicitó al médico de guardia un informe de carácter administrativo que no correspondía emitir en ese servicio de urgencias, por lo que el facultativo le explicó que debía acudir a su centro de salud de referencia en una localidad cercana.

De esta manera, la mujer abandonó el centro y comunicó la situación a dos individuos que la esperaban en el exterior, quienes entraron en la zona de emergencias con una actitud muy agresiva.

Uno de ellos increpó al médico y le exigió el documento bajo amenazas, mientras que el segundo, más joven y exaltado, llegó a amenazarlo de muerte, asegurando conocer sus datos personales y su domicilio.

Por su parte, la tensión aumentó rápidamente hasta que este último agredió físicamente al profesional, propinándole una patada en el abdomen y un puñetazo en el hombro, calmándose la situación sólo cuando otros presentes advirtieron de la inminente llegada de las fuerzas de seguridad, momento en el que los agresores abandonaron el lugar.

La rápida actuación de la Unidad de Investigación permitió esclarecer los hechos en poco tiempo, ya que los agentes recogieron las declaraciones del personal sanitario que presenció la agresión y recopilaron una descripción detallada de los autores y su vestimenta.

Gracias a esta información, los sospechosos fueron localizados poco después en una calle próxima, concretamente en la calle Balo, donde quedaron plenamente identificados y vinculados a los hechos denunciados.

Además del daño físico y psicológico sufrido por el profesional agredido, este incidente tuvo un grave impacto en el servicio público porque obligó a interrumpir la atención sanitaria durante unos 45 minutos.

Finalmente, las diligencias instruidas por este suceso han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Número Uno del municipio de Telde.