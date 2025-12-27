Investigan las causas del incendio que este viernes se cobró la vida de dos personas en una vivienda en Tenerife

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene desde este viernes abierta la investigación en torno al fallecimiento un hombre y una mujer en una vivienda de La Matanza de Acentejo (Tenerife) tras declararse un incendio en el inmueble, ubicado en la calle Real del municipio, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

El suceso se produjo en la madrugada de este viernes, sobre las 06:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió varias alerta informando sobre el incendio, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene la investigación en torno a estos hechos con el fin de conocer las causas que habrían motivado el incidente. A lo largo de la jornada de este sábado está prevista la realización de la inspección ocular en el lugar de los hechos que, junto con los resultados de la autopsia, prevé arrojar más datos al caso.

EL INCIDENTE

Después de que varias llamadas alertasen en la madrugada de ayer al Cecoes 112 de este incendio, se desplazaron al lugar efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife, que rescataron a los dos afectados del interior de la vivienda, encontrados inconscientes, mientras procedían a extinguir las llamas, que afectaron a la totalidad del inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que los dos rescatados estaban en parada cardiorrespiratoria, por lo que realizaron maniobras de reanimación sin resultado, confirmándose el fallecimiento de ambos.