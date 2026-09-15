Investigan a cinco personas por hurtos en comercios durante el mes de agosto en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Policía Local de Mogán (Gran Canaria) - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE MOGÁN (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) investiga a cinco personas por presuntos hurtos en comercios durante el mes de agosto, periodo en el que instruyeron tres atestados por este tipo de delitos.

La primera actuación se produjo el 1 de agosto en Arguineguín, después de que la Policía Local recibiera un aviso por un presunto hurto cometido en una floristería. Seguidamente se desplazaron hasta el lugar agentes que localizaron e identificaron a un hombre y a una mujer que abandonaban apresuradamente la zona tras ser sorprendidos por el responsable del comercio, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

Además los agentes intervinieron, de forma preventiva, un cuchillo de grandes dimensiones que portaba el hombre.

En cuanto a la segunda intervención se produjo el 28 de agosto en Anfi del Mar, donde una patrulla acudió a un establecimiento de alimentación tras recibir un aviso por la sustracción de varias bebidas alcohólicas.

En este caso, los agentes identificaron a un hombre que había sido retenido por personal de seguridad. En el marco de las diligencias, los policías pudieron recuperar diversos documentos y efectos personales pertenecientes a una mujer que había denunciado previamente la sustracción de su bolso en las inmediaciones.

Por último, la tercera intervención se produjo el 31 de agosto en la zona de Puerto Rico, después de que la Policía Local fuera alertada de la presencia de dos hombres que presuntamente habían sustraído productos de una zona comercial.

En este caso, los agentes localizaron a ambos en posesión de una bolsa con numerosos artículos procedentes de dos establecimientos de alimentación de la zona. La mercancía fue recuperada y devuelta.