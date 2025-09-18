Investigan a dos personas acusadas de verter residuos en una cantera abandonada en Buenavista (Tenerife)

La zona afectada se trataba de suelo rústico de protección agrícola
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del Puerto de la Cruz, investigan a dos personas, de 53 y 41 años y vecinos de Buenavista del Norte, acusadas de un delito contra el medioambiente por traslado de residuos y su posterior vertido en un suelo rústico de protección agrícola.
Los agentes tuvieron conocimiento a raíz de la colaboración ciudadana, en la que se informaba que en una zona de difícil acceso y apartada se podría estar procediendo al vertido de residuos, según informa la Benemérita en una nota.
Así, se iniciaron las investigaciones, comprobando que efectivamente, en una cantera abandonada y de muy difícil acceso, se estaba procediendo al vertido de residuos procedentes de construcción y demolición de forma reiterada, junto a otro tipo de residuos como plásticos y metales.
Con la investigación se constataron, asimismo, las irregularidades existentes, pudiendo verificar la afección al medioambiente, por lo que hacen las gestiones necesarias para la localización e identificación del posible autor, siendo finalmente dos personas las identificadas, las cuales no pueden amparar sus actuaciones con ninguna documentación, por lo que se ha procedido a investigarles por un delito contra el medioambiente.
Puntualiza la Benemérita que este tipo de delito podría tener penas que pueden ir desde los seis meses a dos años de prisión, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a dos años.
Por su parte, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.